Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире 24 Канала рассказал, что такая передислокация создала серьезные проблемы врагу, но это был вынужденный шаг.

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Россия вынужденно покинула Севастополь

По словам Плетенчука, Севастополь фактически всегда был и остается главной базой Черноморского флота России. Это следует воспринимать как исходную точку для понимания ситуации.

Пункт базирования – это не только логистика, но и полноценная военная инфраструктура, которая обеспечивает боевую готовность флота. К примеру, те же ракеты "Калибр". Это же не просто снаряд, который можно загрузить в торпедный аппарат подводной лодки, нажать кнопку – и он полетит. Для его использования нужен целый комплекс подготовительных мероприятий, в частности техническое обслуживание, хранение, снаряжения.

Все эти элементы инфраструктуры в основном были сосредоточены в Крыму, ведь он гораздо удобнее и стратегически выгоднее того же Новороссийска.

В Новороссийске сложная навигация, особенно в период штормов, меньше причального фронта, то есть физически меньше причалов. Именно поэтому для России стало серьезной проблемой то, что им пришлось покинуть Севастополь,

– подчеркнул представитель ВМС.

Сейчас основным пунктом базирования Черноморского флота стал Новороссийск. Это не вопрос выбора, а вынужденный шаг. Крым, как и Азовское море, сейчас почти полностью находится под огневым контролем Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских сил. Россияне неоднократно почувствовали это на себе, поэтому были вынуждены переместить боевые корабли.

Обратите внимание! В Европе планируют ввести санкции против примерно 200 судов "теневого флота" России.

Сейчас около 60 – 70% боеспособных единиц Черноморского флота находятся именно в Новороссийске. В Крыму остаются в основном вспомогательные суда – буксиры, суда обеспечения, а также те корабли, находящиеся в ремонте или выведенные из строя. Например, разведывательный корабль "Иван Хурс" или большие десантные корабли, а также подводная лодка, которая, несмотря на все заявления, фактически уже не подлежит восстановлению.