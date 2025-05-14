Военно-морской флот Соединенного Королевства внедряет автономную систему подводного наблюдения Lura, разработанную европейской оборонной компанией Helsing. Благодаря технологии с искусственным интеллектом Королевский флот сможет оперативно выявлять угрозы со стороны российских субмарин и шпионских судов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Как работает система Lura

Система Lura использует сеть подводных сенсоров, которые постоянно "слушают" звуки в океане. Каждое судно имеет свою уникальную звуковую сигнатуру, а встроенный искусственный интеллект способен распознать даже небольшие различия между кораблями одного типа. В случае обнаружения подозрительной активности, дроны всплывают и передают информацию флоту в реальном времени.

Lura обнаруживает, чтобы наши ВМС могли сдерживать врага. Мы должны внедрять новые технологии, чтобы не отставать от угроз против нашей критической инфраструктуры, территориальных вод и образа жизни,

– отметил соучредитель Helsing Гундберт Шерф.

Что в основе системы

Основой новой системы являются подводные планеры SG-1 Fathom. Они созданы без винтов для бесшумного скольжения под водой и могут действовать автономно до трех месяцев. Сначала дроны были разработаны для отслеживания миграции китов, пока же они оказались эффективными для военной сферы.

Как пояснил ведущий технический эксперт компании Найалл Картрайт, планеры такого типа не являются дорогостоящими.

Один планер сам по себе не решает много, но из-за их дешевизны можно использовать сотни или тысячи одновременно. И это заставит врага дважды подумать перед вторжением,

– отметил он.

Где будут работать дроны

Ожидается, что планеры будут развернуты в ключевых стратегических точках, в частности в зоне GIUK-gap – морском коридоре между Гренландией, Исландией и Великобританией. Маршрут является важным для прохода российских подводных лодок.

Ранее сообщалось, что ЕС готовится ввести санкции в отношении около 200 российских судов так называемого "теневого флота".

Перед этим в ГУР объяснили, что суда этого флота обеспечивают экспорт около 70% российской сырой нефти и нефтепродуктов, которые транспортируются морем.