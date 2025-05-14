Військово-морський флот Сполученого Королівства впроваджує автономну систему підводного спостереження Lura, розроблену європейською оборонною компанією Helsing. Завдяки технології зі штучним інтелектом Королівський флот зможе оперативно виявляти загрози з боку російських субмарин і шпигунських суден. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Як працює система Lura

Система Lura використовує мережу підводних сенсорів, які постійно "слухають" звуки в океані. Кожне судно має свою унікальну звукову сигнатуру, а вбудований штучний інтелект здатен розпізнати навіть невеликі відмінності між кораблями одного типу. У разі виявлення підозрілої активності, дрони спливають і передають інформацію флоту в реальному часі.

Lura виявляє, щоб наші ВМС могли стримувати ворога. Ми маємо впроваджувати нові технології, щоби не відставати від загроз проти нашої критичної інфраструктури, територіальних вод і способу життя,

– зазначив співзасновник Helsing Ґундберт Шерф.

Що є в основі системи

Основою нової системи є підводні планери SG-1 Fathom. Вони створені без гвинтів для безшумного ковзання під водою та можуть діяти автономно до трьох місяців. Спершу дрони були розроблені для відстеження міграції китів, наразі ж вони виявилися ефективними для військової сфери.

Як пояснив провідний технічний експерт компанії Найалл Картрайт, планери такого типу не є дороговартісними.

Один планер сам по собі не вирішує багато, але через їхню дешевизну можна використовувати сотні або тисячі одночасно. І це змусить ворога двічі подумати перед вторгненням,

– зазначив він.

Де будуть працювати дрони

Очікується, що планери будуть розгорнуті в ключових стратегічних точках, зокрема у зоні GIUK-gap – морському коридорі між Гренландією, Ісландією та Великою Британією. Маршрут є важливим для проходу російських підводних човнів.

Раніше повідомлялося, що ЄС готується запровадити санкції щодо близько 200 російських суден так званого "тіньового флоту".

Перед цим у ГУР пояснили, що судна цього флоту забезпечують експорт близько 70% російської сирої нафти та нафтопродуктів, які транспортуються морем.