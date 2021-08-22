"Куда мне идти?": в психбольнице на Ровненщине существенно сокращают работников

В Остроге на Ровненщине оптимизируют психиатрическую больницу. Из-за недофинансирования из Национальной службы здоровья Украины там сокращают количество работников и пациентов.

В медучреждении оказывают помощь различным пациентам. Некоторые приходят самостоятельно, чтобы побороть депрессию, некоторых лечат принудительно по решению суда. Есть также пациенты с алко- и наркозависимостью.

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"Пациентов меньше не становится. Вы видите, что сейчас делается с алкоголизмом, наркоманией. Закрывать глаза и говорить, что у нас этого нет – нельзя", – подчеркнул заведующий отделением Острожской психиатрической больницы Владимир Самардак.

Психбольница нуждается в деньгах

Всего в больнице находится 300 пациентов. По словам медиков, психические болезни все чаще поражают молодых людей. Говорится о:

депрессии;

шизофрении;

алкогольной, наркотической или игровой зависимости;

суицидальных наклонностях.

Денег на содержание всех пациентов – нет. Директор больницы Вадим Бондарчук отметил, что у заведения 6,8 миллиона гривен задолженности. По состоянию на 1 июля 2021 года было 3,5 миллиона гривен недофинансирования с 2020 года.



Бондарчук отметил, что психбольница имеет почти 7 миллионов гривен долгов / Фото газеты "Замковая Гора"

Реакция пациентки

Пенсионерка Любовь всю жизнь проработала в медицине. После смерти сына ее подкосила депрессия. Самостоятельно женщина не может с ней справиться, поэтому каждый месяц приходит в психиатрическую больницу.

"Мне очень внутри нехорошо, мне негде деться. Все тело трясется, я тут нахожу лечение", – рассказала Любовь.

НСЗУ недофинансировала медучреждение

Недофинансировала заведение Национальная служба здоровья Украины. На это есть несколько причин:

невыплата медикам за лечение ковидных больных;

низкие тарифы НСЗУ.

"Мы ожидали больший коэффициент и ставку, на больше денег от НСЗУ с 1 апреля, однако получили еще меньше", – отметил директор департамента гражданской защиты и здравоохранения Ровненской облгосадминистрации Олег Вивсянник.



Вивсянник подчеркнул, что от НСЗУ получили меньше денег, чем ожидали / Фото с сайта "Радио Трек"

Будут сокращать персонал

В психбольнице решили сделать оптимизацию и сократить прежде всего количество работников. В начале 2021 года их было 340, а уже в октябре должно стать 270.

"Мне 47 лет, скажите, куда мне идти!? В частных клиниках мы – уже "отработанный материал". Больно за пациентов и за работников", – подчеркнула старшая медсестра Зоя Кривонос.

По словам медицинского директора Острожской психиатрической больницы Екатерины Гарасевич, для содержания возбужденного больного нужно 3 работников и медсестра. Уже сейчас по отделениям только по одному санитару, медсестре и старшей медсестре. Сокращать дальше некуда.



Гарасевич подчеркнула, что для содержания больного нужно 4 медработники / Фото "Острожчина За Будущее"

Поэтому будут уменьшать и количество пациентов. Часть из них направят в интернаты, еще кого-то – домой. Такая ситуация недопустима, поскольку некоторые пациенты без лечения представляют опасность для общества.

В департаменте гражданской защиты и здравоохранения пока не планируют совершать кардинальных действий с медучреждением. О полном закрытии или объединении с другим учреждением не говорится, но оптимизация все-таки будет. Из 9 отделений должны сделать 5, по поводу количества пациентов – еще решают.

Оптимизация психбольницы в Остроге: смотрите видео 24 канала