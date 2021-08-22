У медзакладі надають допомогу різним пацієнтам. Дехто приходить самотужки, щоб побороти депресію, декого лікують примусово за рішенням суду. Є також пацієнти з алко- і наркозалежністю.

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"Пацієнтів не меншає. Ви бачите, що зараз робиться з алкоголізмом, наркоманією. Заплющувати очі й казати, що у нас цього немає – не можна", – наголосив завідувач відділенням Острозької психіатричної лікарні Володимир Самардак.

Психлікарня потребує грошей

Загалом у лікарні перебуває 300 пацієнтів. За словами медиків, психічні хвороби все частіше вражають молодих людей. Мовиться про:

депресію;

шизофренію;

алкогольну, наркотичну або ігрову залежність;

суїцидальні нахили.

Грошей на утримання всіх пацієнтів – немає. Директор лікарні Вадим Бондарчук наголосив, що в закладу 6,8 мільйона гривень заборгованості. Станом на 1 липня 2021 року було 3,5 мільйона гривень недофінансування з 2020 року.



Бондарчук зазначив, що психлікарня має майже 7 мільйонів гривень боргів / Фото Газети "Замкова Гора"

Реакція пацієнтки

Пенсіонерка Любов усе життя пропрацювала у медицині. Після смерті сина її підкосила депресія. Самотужки жінка не може з нею впоратися, тож щомісяця приходить до психіатричної лікарні.

"Мені дуже всередині недобре, я не маю де дітись. Все тіло труситься, я отут знаходжу лікування", – розповіла Любов.

НСЗУ недофінансувала медзаклад

Недофінансувала заклад Національна служба здоров'я України. На це є кілька причин:

невиплата медикам за лікування ковідних хворих;

низькі тарифи НСЗУ.

"Ми очікували на більший коефіцієнт і ставку, на більше грошей від НСЗУ з 1 квітня, проте отримали ще менше", – наголосив директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я Рівненської облдержадміністрації Олег Вівсянник.



Вівсянник підкреслив, що від НСЗУ отримали менше грошей, ніж очікували / Фото з сайту "Радіо Трек"

Скорочуватимуть персонал

У психлікарні вирішили зробити оптимізацію та скоротити насамперед кількість працівників. На початку 2021 року їх було 340, а вже у жовтні має стати 270.

"Мені 47 років, скажіть, куди мені йти!? У приватних клініках ми – вже "відпрацьований матеріал". Боляче за пацієнтів і за працівників", – підкреслила старша медсестра Зоя Кривонос.

За словами медичної директорки Острозької психіатричної лікарні Катерини Гарасевич, для утримання збудженого хворого потрібно 3 працівників і медсестра. Уже зараз по відділеннях лише по одному санітару, медсестрі та старшій медсестрі. Скорочувати далі немає куди.



Гарасевич наголосила, що для утримання хворого потрібно 4 медпрацівники / Фото "Острожчина За Майбутнє"

Відтак будуть зменшувати і кількість пацієнтів. Частину з них скерують в інтернати, ще когось – додому. Така ситуація також неприпустима, оскільки деякі пацієнти без лікування становлять небезпеку для суспільства.

У департаменті цивільного захисту та охорони здоров'я наразі не планують вчиняти кардинальних дій із медзакладом. Про повне закриття чи об'єднання з іншою установою не мовиться, але оптимізація таки буде. Із 9 відділень мають зробити 5, щодо кількості пацієнтів – ще вирішують.

Оптимізація психлікарні в Острозі: дивіться відео 24 каналу