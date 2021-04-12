Переговоры Трехсторонней контактной группы в будущем можно перенести в страну, которая не входит в НАТО. Правда, для этого нужно решение трех сторон.

Ранее говорилось о переносе переговоров из Беларуси в Польшу. Однако пока это очень отдаленная перспектива. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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Почему не Польша

По мнению Арестовича, Польша как площадка не подойдет для России.

"Потому что российско-польские отношения известны", – заметил спикер.

Куда могут перенести переговоры

Арестович рассказал, если минские переговоры будут переносить, то теоретически – в Швецию или Австрию.

Скорее всего, если это произойдет и мы можем фантазировать, это будет что-то вроде Швеции, возможно, или Австрии – страны, которая не является членом НАТО,

– отметил Арестович.

Спикер добавил, что для России это очень чувствительный вопрос, а также подчеркнул, что Украина не может сама выбрать место переговоров. Должно быть трехстороннее решение.

Что этому предшествовало