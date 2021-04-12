Куда можно перенести переговоры ТКГ: Арестович назвал перечень стран
Переговоры Трехсторонней контактной группы в будущем можно перенести в страну, которая не входит в НАТО. Правда, для этого нужно решение трех сторон.
Источник:"Радио Свобода"
Ранее говорилось о переносе переговоров из Беларуси в Польшу. Однако пока это очень отдаленная перспектива. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
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Почему не Польша
По мнению Арестовича, Польша как площадка не подойдет для России.
"Потому что российско-польские отношения известны", – заметил спикер.
Куда могут перенести переговоры
Арестович рассказал, если минские переговоры будут переносить, то теоретически – в Швецию или Австрию.
Скорее всего, если это произойдет и мы можем фантазировать, это будет что-то вроде Швеции, возможно, или Австрии – страны, которая не является членом НАТО,
– отметил Арестович.
Спикер добавил, что для России это очень чувствительный вопрос, а также подчеркнул, что Украина не может сама выбрать место переговоров. Должно быть трехстороннее решение.
Что этому предшествовало
- Ранее вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что после карантина для встреч ТКГ будут искать новый город. Все из-за враждебной риторики Беларуси в сторону Украины.
- На инициативу отреагировали в России. В Кремле подчеркнули, что нужна позиция всех сторон.
- К слову, о замене Минска говорили еще в августе, когда в Беларуси вспыхнули масштабные протесты. Тогда глава украинской делегации Леонид Кравчук предположил, что переговоры можно перенести в Вену.
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