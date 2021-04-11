В белорусском МИД резко раскритиковали предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука найти новую площадку для переговоров. В Беларуси заявили, что это свидетельствует о якобы нежелании Киева придерживаться достигнутых договоренностей.

Более того, глава МИД Беларуси Владимир Макей высмеял Польшу, обвинив, что страна не является нейтральной стороной.

Важно Украина не согласится на переговоры в Минске, – Кравчук назвал причины

Макей назвал предложение Леонида Кравчука "смехотворным". Министр иностранных дел Беларуси встал на защиту своей страны и подчеркнул, что Беларусь "добросовестно выполняла свои обязанности".

Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков придерживаться тех договоренностей, которые были достигнуты в Минске. Мы не навязывались в этот процесс, в который втянулись по просьбе Украины, Германии, России и Франции,

– отметил Макей.

Он добавил, что Беларусь обеспечивала работу ТКГ и "не имела к себе претензий". Макей считает неважным, где будут проходить заседания контактной группы.

Не хотят они (Украина – 24 канал) работать дальше – пожалуйста, пусть ищут другое место. Речь идет не об этом, это все определенные хитрости. Говорится о том, что все стороны должны быть искренне заинтересованы в скорейшем урегулировании кризиса на востоке Украины", – заявил белорусский министр.

Что этому предшествовало