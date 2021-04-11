Предложение смехотворно, – Беларусь возмутилась идеей Украины перенести встречи ТКГ из Минска
В белорусском МИД резко раскритиковали предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука найти новую площадку для переговоров. В Беларуси заявили, что это свидетельствует о якобы нежелании Киева придерживаться достигнутых договоренностей.
Источник:МИД Беларуси
Более того, глава МИД Беларуси Владимир Макей высмеял Польшу, обвинив, что страна не является нейтральной стороной.
Важно Украина не согласится на переговоры в Минске, – Кравчук назвал причины
Макей назвал предложение Леонида Кравчука "смехотворным". Министр иностранных дел Беларуси встал на защиту своей страны и подчеркнул, что Беларусь "добросовестно выполняла свои обязанности".
Подобного рода вакханалия вокруг этого заявления говорит о нежелании отдельных украинских политиков придерживаться тех договоренностей, которые были достигнуты в Минске. Мы не навязывались в этот процесс, в который втянулись по просьбе Украины, Германии, России и Франции,
– отметил Макей.
Он добавил, что Беларусь обеспечивала работу ТКГ и "не имела к себе претензий". Макей считает неважным, где будут проходить заседания контактной группы.
Не хотят они (Украина – 24 канал) работать дальше – пожалуйста, пусть ищут другое место. Речь идет не об этом, это все определенные хитрости. Говорится о том, что все стороны должны быть искренне заинтересованы в скорейшем урегулировании кризиса на востоке Украины", – заявил белорусский министр.
Что этому предшествовало
- Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что для офлайн-встреч ТКГ после карантина будут искать новый город.
- Причиной этого стала враждебная риторика Беларуси в сторону Украины. К примеру, недавно на телеканале СTV BY ведущая оправдала диктатуру Лукашенко тем, что не хочет, чтобы в стране было "все так плохо, как в Украине".
- Впоследствии на соответствующую инициативу отреагировали в России. В Кремле подчеркнули, что нужна позиция всех сторон.
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