Куда мы полезли: пропагандисты оккупантов поняли, что недооценили Украину

В эфире рашистского и пропагандистского канала "Россия-1" заявили, что Украина – это отдельная единая нация, что ее недооценили, и что Россия не совсем поняла, куда полезла

Об этом сказал взбешенный пропагандист, крымнашевец, запутинец и имперец Карен Шахназаров. До него наконец дошло, разобщенность украинского народа оказалась неправдой.

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Я тоже об этом много говорил, но нужно признать, что за 30 лет украинцы смогли построить единую нацию. Мы не видим массовой сдачи в плен, мы не видим особого радушия (ред. к рашистским оккупантам) со стороны украинских граждан,

– признал пропагандист.

До него также дошло, что ВСУ дает отпор захватчикам и успешно побеждает. По его словам, нельзя отрицать эту реальность.

"Эта война для украинцев может стать мифом в их идеологии и с этим нужно считаться. В этом было недооценивание. И я снова прихожу к мысли, что нужно обратиться к украинскому народу, он должен точно понимать, чего мы хотим. Мы не сможем разделить украинцев", – сказал рашист.

Также по его словам, он не видит политической силы, которая может сейчас заменить нынешнюю власть.

Видео выступления Карена Шахназарова: