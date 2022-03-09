Про це сказав оскаженілий пропагандист, кримнашевець, запутінець та імперець Карен Шахназаров. До нього нарешті дійшло, роз'єднаність українського народу виявилась неправдою.

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Я теж про це багато говорив, але потрібно визнати, що за 30 років українці змогли побудувати єдину націю. Ми не бачимо масової здачі в полон, ми не бачимо особливої привітності (ред. до рашистських окупантів) з боку українських громадян,

– визнав пропагандист.

До нього також дійшло, що ЗСУ дає відсіч загарбникам і успішно перемагає. За його словами, не можна заперечувати цю реальність.

"Ця війна для українців може стати міфом в їхній ідеології і з цим треба рахуватись. В цьому було недооцінювання. І я знову приходжу до думки, що потрібно звернутись до українського народу, він має точно розуміти, чого ми хочемо. Ми не зможемо розділити українців", – сказав рашист.

Також за його словами він не бачить політичної сили, яка може зараз замінити теперішню владу.

Відео виступу Карена Шахназарова:

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