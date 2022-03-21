Куда обращаться в Польше, если нет жилья: в посольстве Украины объяснили детали

С начала войны Польша стала безопасным убежищем для более чем 2 миллионов украинцев. В украинском посольстве рассказали, что делать человеку, который эвакуировался, но не нашел жилья.

Большинство беженцев – это женщины и дети. На время военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

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Куда обращаться, если не нашли жилья в Польше

В посольстве отметили, что временно перемещенным украинцам, нуждающимся в жилье или питании, следует обращаться в приемные пункты, расположенные в пограничной зоне и в польских городах.

Они расположены на всех пунктах пересечения украинско-польской границы и на вокзалах (dworzec). Как правило, информационные афиши о таких пунктах выполнены на фоне цветов украинского флага и его название указано на украинском и польском языках,

– рассказали в посольстве.

В таких пунктах человека могут направить в Центры по принятию украинцев в нужде. Там предоставят возможность отдохнуть, поесть и заночевать в теплом месте (на сутки или на более длительный срок). Список пунктов можно просмотреть на официальном сайте Республики Польша.

"Обращаем внимание, что этот перечень не исчерпывающий. Их может быть больше счетом пунктов, открытых властями городов", – добавили в посольстве.

Дополнительные пункты можно узнать на официальном сайте города, в котором вы находитесь. Как правило, адрес сайта выглядит следующим образом: "название города".pl.

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