Куда обращаться жителям Кременчуга, родственники которых находились в ТЦ, в который попали россияне

Российская ракета попала в ТРЦ в Кременчуге. Известно о погибших и пострадавших спасатели уже борются с огнем.

Российские оккупанты продолжают цинично убивать мирное украинское население. Очередной мишенью врага стал ТРЦ в Кременчуге. К сожалению, на момент попадания в здание было много людей.

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Куда обращаться родственникам за информацией

Как сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, в гостиницу "Днепровские зори". Родственникам и знакомым тех, кто мог находиться в ТЦ "Амстор", нужно обратиться туда за получением информации.

Обстрел ТРЦ в Кременчуге: что известно

27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. На момент попадания ракеты в здании было около тысячи мирных людей.

Поскольку никакой военной роли ТЦ не играл, можно констатировать, что российские оккупанты совершили очередной акт террора против мирных украинцев. Никакой другой цели, кроме как убийство как можно большего количества украинцев, эта ракетная атака врага не преследовала.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал около 16:00. После него жители Кременчуга услышали мощные взрывы. В ТЦ сразу вспыхнул масштабный пожар, который охватил тысячи квадратных метров.

Как сообщили в офисе Президента, по состоянию на 18:00 было известно о 2 погибших и 20 раненых. 9 человек находятся в тяжелом состоянии.

Российские оккупанты цинично врут о последствиях ракетного удара. Мол, жертв нет, а они ударили по заводу. Зато так называемые "простые россияне" активно радуются новостям о попадание в ТЦ в социальных сетях.

Как сообщили в Полтавской области, ситуация с огнем пока сложная, но пожар не распространяется.

Война России с Украиной: последние новости

Российские оккупанты вновь обстреляли жилые кварталы Харькова. К сожалению, их снаряды унесли жизни 4 мирных украинцев, также известно о 20 раненых.

На временно оккупированной Херсонщине россияне начали похищать украинских мужчин и заставлять их воевать против ВСУ. Тех, кто отказывается, они пытают.

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