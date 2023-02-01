Юристка Ирина Пидреза в эфире национального телемарафона рассказала, что происходит после того, как военнообязанный посетил военкомат. Детальнее об этом – далее в материале.

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Что происходит во время визита в военкомат

Как стало известно, в военкомате могут проверить данные военнообязанного или отправить его на медкомиссию. Дальше все зависит от выводов медкомиссии.

По словам юристки, бывают случаи, когда военнообязанный приходит в военкомат и там проверяют, стоит ли он на учете, и все ли у него хорошо с документами.

Однако есть случаи, когда мужчине дают возможность пройти военно-врачебную комиссию и на основании решения комиссии могут либо сразу отправить на учебу, либо к личному распоряжению.

То есть, если возникнет потребность в мобилизации именно такого лица, его вызывают и уже засчитывают или к учениям или в какую-то конкретную воинскую часть для прохождения службы,

– отметила Пидреза.

Что делать, если вручили повестку бронированному работнику

Недавно начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач рассказал, что военнообязанный, имеющий бронь от призыва, все удостоверяющие документы должен носить с собой. И при их предъявлении вручения повестки не будет.

По словам Горбача, если оно уже так произошло, то со всеми этими документами нужно прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, и эта повестка будет аннулирована.