Да, военнообязанные имеют право выезжать за пределы области. Даже если была получена повестка, до срока, когда необходимо явиться в ТЦК – также можно беспрепятственно пересекать границы своей области или района. Об этом пишет 24 Канал.

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Можно ли уезжать военнообязанным за пределы области

Но все же есть одно ограничение: срок такого путешествия не может превышать 7 суток.

Согласно Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 30.12.2022 №1487).

Если военнообязанное лицо переехало в другой город, то оно должно лично уведомить об этом ТЦК и СП, который находится по новому месту нахождения для внесения соответствующего изменения в учете. То же касается изменений семейного положения, состояния здоровья, места обучения (часть 11 статьи 38 Закона) – обо всем этом необходимо известить в семидневный срок.

Механизм и требования к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов и возможности сервиса электронного информационного взаимодействия между Порталом "Дия" и устанавливаются Минобороны.

Отметим, что по действующему законодательству Украины за правонарушения, связанные с военным учетом, установлена административная и уголовная ответственность.

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