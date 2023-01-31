Так, військовозобов'язані мають право виїздити за межі області. Навіть, якщо була отримана повістка, до терміну, коли необхідно з'явитись в ТЦК – також можливо безперешкодно перетинати кордони своєї області чи району. Про це пише 24 Канал.
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Чи можна виїжджати військовозобов'язаним за межі області
Але все ж таки є одне обмеження: строк такої подорожі не може перевищувати 7 діб.
Згідно Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 30.12.2022 №1487).
Якщо військовозобов'язана особа переїхала в інше місто, то вона повинна особисто повідомити про це ТЦК та СП, який знаходиться за новим місцем знаходження для внесення відповідник змін стосовно обліку. Те ж саме стосується змін сімейного стану, стану здоров'я, місця навчання (частина 11 статті 38 Закону ) – про все це необхідно сповістити в семиденний строк.
Механізм та вимоги до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів та можливості сервісу електронної інформаційної взаємодії між Порталом "Дія" та встановлюються Міноборони.
У ЗСУ спростували заяви про нову хвилю мобілізації
- Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач нещодавно розповів, що наразі немає ніяких хвиль мобілізації.
- За його словами, наразі в ЗСУ потрібні фахівці, як на нові зразки озброєння, які нам дають партнери, так і для поповнення втрат. Горбач пояснив, що у першу чергу мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями.
- Також він наголосив, що особовий склад, який раніше не проходив службу, може бути призваними тільки в навчальні центи, де їх будуть вчити за визначеними спеціальностями. Тільки після цього вони прибувають до військової частини.
- Також Горбач уточнив, що без наявного обліку військовозобов'язаних неможливо було б проводити мобілізацію. Водночас він наголосив, що більшість повісток не передбачають відправлення на фронт. 9 з 10 вручених запрошень до військкомату пов'язані саме з необхідністю уточнити інформацію.