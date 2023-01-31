Так, військовозобов'язані мають право виїздити за межі області. Навіть, якщо була отримана повістка, до терміну, коли необхідно з'явитись в ТЦК – також можливо безперешкодно перетинати кордони своєї області чи району. Про це пише 24 Канал.

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Чи можна виїжджати військовозобов'язаним за межі області

Але все ж таки є одне обмеження: строк такої подорожі не може перевищувати 7 діб.

Згідно Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 30.12.2022 №1487).

Якщо військовозобов'язана особа переїхала в інше місто, то вона повинна особисто повідомити про це ТЦК та СП, який знаходиться за новим місцем знаходження для внесення відповідник змін стосовно обліку. Те ж саме стосується змін сімейного стану, стану здоров'я, місця навчання (частина 11 статті 38 Закону ) – про все це необхідно сповістити в семиденний строк.

Механізм та вимоги до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів та можливості сервісу електронної інформаційної взаємодії між Порталом "Дія" та встановлюються Міноборони.

Зазначимо, що за чинним законодавством України за правопорушення, пов'язані з військовим обліком, встановлено адміністративну та кримінальну відповідальність.

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