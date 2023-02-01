Юристка Ірина Підреза в ефірі національного телемарафону розповіла, що відбувається після того, як військовозобов’язаний відвідав військкомат. Детальніше про це – далі у матеріалі.

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Що відбувається під час візиту у військкомат

Як стало відомо, у військкоматі можуть перевірити дані військовозобов’язаного, або ж відправити його на медкомісію. Далі все залежить від висновків медкомісії.

За словами юристки, бувають випадки, коли військовозобов’язаний приходить до військкомату і там перевіряють, чи стоїть він на обліку, і чи все в нього добре з документами.

Однак є випадки, коли чоловіку дають змогу пройти військово-лікарську комісію і на підставі рішення комісії можуть або одразу відправити на навчання, або до особового розпорядження.

Тобто, якщо виникне потреба в мобілізації саме такої особи, її викликають і вже зараховують чи до навчання, чи в якусь конкретну військову частину для проходження служби,

– зазначила Підреза.

Що робити, якщо вручили повістку броньованому працівнику

Нещодавно начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач розповів, що військовозобов’язаний, який має бронь від призову, усі документи, котрі це посвідчують, має носити з собою. І при їхньому пред’явленні вручення повістки не буде.

За словами Горбача, якщо воно вже так сталося, то зі всіма цими документами потрібно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і ця повістка буде анульована.