Куда поедут отдыхать украинцы: прогноз от Госагентства по развитию туризма

Туроператоры с Запада уже готовятся принимать туристов. Возобновляет свою работу и сфера путешествий из Центра Украины.

Об этом для 24 канала рассказала глава Государственного агентства развития туризма Марианна Олеськив.

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"На прошлой неделе мы встретились с туристическими операторами внутреннего туризма и обсуждали ситуацию, которая есть на сегодня. Собственно, возобновление несколько происходит, но медленнее, чем это планировали еще в начале этого года", – сказала Олеськив.

Где готовы принимать туристов

По словам главы, вообще 2021 год был лучшим для внутреннего туризма за все предыдущие годы. В этом году также ожидали рост, но в Украине война и это влияет на путешествия.

Олеськив рассказала, что на сегодняшний день есть примерно 50% туристических операторов с Запада Украины, которые готовы организовывать путешествия. Компании из Центральной Украины только начинают возобновлять туры. Они проводят опрос и, согласно им, большинство людей хотят куда-то уехать, отдохнуть и восстановить силы. Речь идет о недолгих поездках в западные области и отдельных центральных.

Это Черкасская, Полтавская. Даже один из туроператоров возобновил однодневные туры в Чернигов. Городу действительно очень нужно почувствовать, что о нем не забывают и жизнь продолжается. Город выстоял и защитил Киев,

– отметила Олеськив.

Кстати На границе у Черниговской области враг удерживает до 3 БТГр: для наступления этого недостаточно.

Куда ехать не стоит

По словам Олеськив, путешествия украинцев пока не имеют развлекательной цели. Часто они или историко-познавательные или рекреационные. Конечно, есть любители громких вечеринок, но этого не стоит делать, потому что рядом могут жить выехавшие из горячих точек люди.

"Выбирая место поездки следует смотреть – разрешено или нет находиться там. Например, подниматься на какую-то гору, спускаться по определенной реке или отдыхать на пляже. Конечно, не стоит находиться в местах, приближенных к границе с Россией и Беларусью. То есть, где есть риски артиллерийских обстрелов", – сказала глава Госагентства развития туризма.

Она добавила, что множество территорий до сих пор заминированы. В частности, пляжи и леса.

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