Украина в декабре 2019 года получила от России почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Эти деньги пошли в общий фонд государственного бюджета Украины.

Об этом в интервью изданию "Настоящее время" рассказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Он пояснил, что эти деньги использовали "на различные нужды".

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По словам Коболева, Украина получила деньги от "Газпрома" в полном объеме в декабре 2019 года.

Нами они были перечислены в виде дивидендов и других налоговых платежей государству. Они пошли в общий фонд государственного бюджета Украины, и из общего фонда они, собственно говоря, были использованы на различные нужды,

– сказал Коболев.

Он также подтвердил, что "Нафтогаз" продолжает судиться с Россией из-за потерянных в результате аннексии Крыма активов компании. Коболев рассказал, что уже прошли первые слушания и украинская сторона выиграла юрисдикцию.

"Россию признали стороной, которая захватила активы компании. Мы ждем второго слушания, где будет рассмотрен вопрос стоимости утраченных активов", – отметил глава "Нафтогаза".

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К тому же Украина активно пытается объяснить как украинским правоохранителям, так и судебным инстанциям за рубежом, что поставки газа из России в "ЛНР" и "ДНР" – это фактически финансирование терроризма.

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