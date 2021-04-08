Куда Украина потратила миллиарды долларов, которые получила от РФ по Стокгольмскому арбитражу
Украина в декабре 2019 года получила от России почти 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Эти деньги пошли в общий фонд государственного бюджета Украины.
Источник:"Настоящее время"
Об этом в интервью изданию "Настоящее время" рассказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Он пояснил, что эти деньги использовали "на различные нужды".
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По словам Коболева, Украина получила деньги от "Газпрома" в полном объеме в декабре 2019 года.
Нами они были перечислены в виде дивидендов и других налоговых платежей государству. Они пошли в общий фонд государственного бюджета Украины, и из общего фонда они, собственно говоря, были использованы на различные нужды,
– сказал Коболев.
Он также подтвердил, что "Нафтогаз" продолжает судиться с Россией из-за потерянных в результате аннексии Крыма активов компании. Коболев рассказал, что уже прошли первые слушания и украинская сторона выиграла юрисдикцию.
"Россию признали стороной, которая захватила активы компании. Мы ждем второго слушания, где будет рассмотрен вопрос стоимости утраченных активов", – отметил глава "Нафтогаза".
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К тому же Украина активно пытается объяснить как украинским правоохранителям, так и судебным инстанциям за рубежом, что поставки газа из России в "ЛНР" и "ДНР" – это фактически финансирование терроризма.
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- Украинская компания "Нафтогаз" выиграла арбитраж в Гааге о признании России виновной в потере компанией активов из-за оккупации Крыма.
- В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" более 4,6 миллиарда долларов за недопоставленные объемы газа для транзита, предусмотренные двусторонними соглашениями.
- Однако из-за того, что Украина была должна "Газпрому" 2 миллиарда за поставленный, но не оплаченный газ, сумму долга России уменьшили до 2,6 миллиарда долларов.
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