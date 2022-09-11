Такое мнение 24 каналу высказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, россиянам лучше вообще "забыть о потугах относительно занятия Донецкой области".
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Куда оккупанты могут перекинуть свои войска
По мнению Поповича, захватчикам следовало бы "сконцентрироваться на защите Луганщины". Особенно это касается тех городов, которые им удалось захватить в течение этого лета, в частности, Северодонецка и Лисичанска.
Ведь сейчас поступают сообщения о том, что бои уже идут на подступах к этим городам,
– отметил военный обозреватель.
"Часть этих перегруппированных войск может быть направлена на Юг, а возможно какую-то часть бросят в защиту Луганской области", – отметил Попович.
По его словам, российским оккупантам нужно работать над обороной, чтобы попытаться остановить контрнаступление украинских Вооруженных Сил.
Попович предположил, как россияне перегруппируют свои войска: смотрите видео
Какая ситуация на фронте: последние новости
- Украинские военные продолжают контрнаступление на территории Харьковской области. Они смогли освободить десятки сел и городов и выйти почти на границу с россией. Так, ВСУ зашли в поселок городского типа Казачья Лопань и Двуречная и подняли там сине-желтые флаги.
- Всего на Харьковщине наши защитники уже освободилии более 40 населенных пунктов. Это территории Чугуевского, Купянского и Балаклейского районов. Сейчас идет освобождение населенных пунктов Изюмского района.
- Наши воины имеют успех и на временно оккупированной Херсонщине. Движение не такое стремительное, как на Харьковщине, но каждый день удается понемногу освобождать территорию. На сегодняшний день есть информация об одном освобожденном населенном пункте в Бериславской общине.
- Оккупанты терпят поражение на многих участках фронта, поэтому попытаются отомстить за успехи Вооруженных Сил. Они могут усилить ракетные обстрелы и использовать свою самую громкую угрозу. Так, россияне продолжат свою риторику по поводу тактических ядерных ударов.
- Военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал, что после удачных контрнаступательных операций ВСУ россия будет собирать все резервы, которые может бросить в бой. Это ей необходимо для того, чтобы стабилизировать фронт.