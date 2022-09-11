Такое мнение 24 каналу высказал военный обозреватель Денис Попович. По его словам, россиянам лучше вообще "забыть о потугах относительно занятия Донецкой области".

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Куда оккупанты могут перекинуть свои войска

По мнению Поповича, захватчикам следовало бы "сконцентрироваться на защите Луганщины". Особенно это касается тех городов, которые им удалось захватить в течение этого лета, в частности, Северодонецка и Лисичанска.

Ведь сейчас поступают сообщения о том, что бои уже идут на подступах к этим городам,

– отметил военный обозреватель.

"Часть этих перегруппированных войск может быть направлена на Юг, а возможно какую-то часть бросят в защиту Луганской области", – отметил Попович.

По его словам, российским оккупантам нужно работать над обороной, чтобы попытаться остановить контрнаступление украинских Вооруженных Сил.

Попович предположил, как россияне перегруппируют свои войска: смотрите видео

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