Таку думку 24 каналу висловив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, росіянам наразі краще взагалі "забути про потуги щодо зайняття Донецької області".
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Куди окупанти можуть перекинути свої війська
На думку Поповича, загарбникам варто було б "сконцентруватися на захисті Луганщини". Особливо це стосується тих місць, які їм вдалося захопити протягом цього літа, зокрема Сєвєродонецька та Лисичанська.
Адже зараз надходять повідомлення про те, що бої вже точаться на підступах до цих міст,
– зазначив військовий оглядач.
"Частина цих перегрупованих військ може бути направлена на Південь, а можливо якусь частину кинуть на захист Луганської області", – зауважив Попович.
За його словами, наразі російським окупантам треба працювати над обороною, щоб спробувати зупинити контрнаступ українських Збройних Сил.
Попович припустив, як росіяни перегрупують свої війська: дивіться відео
Яка ситуація на фронті: останні новини
- Українські військові продовжують контрнаступ на території Харківської області. Вони змогли звільнити десятки сіл та міст та вийти майже на кордон з росією. Так, ЗСУ зайшли у селище міського типу Козача Лопань та Дворічна й підняли там синьо-жовті прапори.
- Загалом на Харківщині наші захисники вже звільнили понад 40 населених пунктів. Це території Чугуївського, Куп'янського та Балаклійського районів. Зараз триває звільнення населених пунктів Ізюмського району.
- Наші воїни мають успіх й на тимчасово окупованій Херсонщині. Рух не такий стрімкий, як на Харківщині, але кожного дня вдається потроху звільняти територію. Станом на сьогодні є інформація про один звільнений населений пункт в Бериславській громаді.
- Окупанти зазнають поразки на багатьох ділянках фронту, тому спробують помститися за успіхи Збройних Сил. Вони можуть посилити ракетні обстріли та використати свою найгрізнішу погрозу. Так, росіяни продовжать свою риторику щодо тактичних ядерних ударів.
- Військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, що після вдалих контрнаступальних операцій ЗСУ росія буде збирати всі резерви, які може кинути в бій. Це їй необхідно для того, аби стабілізувати фронт.