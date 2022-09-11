Таку думку 24 каналу висловив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, росіянам наразі краще взагалі "забути про потуги щодо зайняття Донецької області".

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Куди окупанти можуть перекинути свої війська

На думку Поповича, загарбникам варто було б "сконцентруватися на захисті Луганщини". Особливо це стосується тих місць, які їм вдалося захопити протягом цього літа, зокрема Сєвєродонецька та Лисичанська.

Адже зараз надходять повідомлення про те, що бої вже точаться на підступах до цих міст,

– зазначив військовий оглядач.

"Частина цих перегрупованих військ може бути направлена на Південь, а можливо якусь частину кинуть на захист Луганської області", – зауважив Попович.

За його словами, наразі російським окупантам треба працювати над обороною, щоб спробувати зупинити контрнаступ українських Збройних Сил.

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