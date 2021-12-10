Куда украинцы едут перед праздниками: самые популярные маршруты Укрзализныци
Источник:Укрзализныця
В канун новогодних праздников украинцы чаще всего направляются на Запад Украины. Большой популярностью пользуются Львов, Ужгород и Черновцы.
В направлении этих мест было продано наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок. Он вступает в силу 12 декабря 2021 года.
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Высокий спрос на путешествия в Ковель, Одессу, Харьков и Днепр. В "Укрзализныце" отмечают, что это стабильная ситуация. В период с 24 декабря по 10 января больше всего билетов купили на следующие поезда:
- №041П Днепр – Трускавец,
- №046Д Лисичанск – Ужгород,
- №007К Киев – Черновцы,
- №136Ш Одесса – Черновцы,
- №081К Киев – Ужгород.
Повышенный спрос на маршруты в Черновцы и Ивано-Франковск
Так, в УЗ фиксируют повышенный спрос на рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы из Киева. Поэтому был назначен дополнительный поезд №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы. Он будет отправляться из Киева 16 и 18 декабря и возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.
Другие дополнительные поезда
Среди обещанных дополнительных маршрутов назначен "Лыжный экспресс" №745/746 Киев – Славское. Он будет курсировать 24, 26, 30 декабря и 2, 6, 8 января 2022 года. Также продлили маршрут поезда №779/780 Сумы – Киев в Винницу. В частности, на 24, 27, 30, 31 декабря и 3, 6, 10 января.
Более того, дополнительные поезда хотят назначить и в других направлениях:
- Киев – Ивано-Франковск, Черновцы;
- Киев – Ужгород;
- Харьков – Львов;
- Одесса – Ужгород;
- Одесса – Харьков;
- Запорожье, Днепр – Ивано-Франковск;
- Киев – Ковель.