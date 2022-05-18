Куда ведет маршрут Путина для россиян
18 мая 2022 , 09:56Читати новину українською
Источник:фейсбук Олеси Яхно
Песков на полном серьезе, усом не моргнув, выдал: "Путин знает, куда ведет страну".
Проверенное направление
Конечно, знает. И мы это знаем. Только и исключительно – в светлое будущее, куда ж еще.
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В России таких пастырей и ведунов всегда было много. И они всегда вели "глубинный народ", пребывающий в самообмане, в светлое будущее, а приводили неотвратимо в болото.
Путин может завести свой народ только в болото / Фото Getty Images
Заканчивается это ведунство обычно руками и ногами в гробу и воем на кладбище. Или выпрашиванием милостыни в переходе метро людьми без конечностей.
Это такая древняя русская народная забава: хождение по граблям по кругу. Туда Путин и ведет.
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