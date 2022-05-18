Куда ведет маршрут Путина для россиян

Песков на полном серьезе, усом не моргнув, выдал: "Путин знает, куда ведет страну".

Проверенное направление

Конечно, знает. И мы это знаем. Только и исключительно – в светлое будущее, куда ж еще.

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В России таких пастырей и ведунов всегда было много. И они всегда вели "глубинный народ", пребывающий в самообмане, в светлое будущее, а приводили неотвратимо в болото.



Путин может завести свой народ только в болото / Фото Getty Images

Заканчивается это ведунство обычно руками и ногами в гробу и воем на кладбище. Или выпрашиванием милостыни в переходе метро людьми без конечностей.

Это такая древняя русская народная забава: хождение по граблям по кругу. Туда Путин и ведет.

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