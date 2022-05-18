Перевірений напрямок

Звісно, ​​знає. І ми знаємо. Тільки й винятково – у світле майбутнє, куди ж іще.

Радимо Росіяни засвітили на Луганщині заборонену "машину смерті"

У Росії таких пастирів і ведунів завжди було багато. І вони завжди вели "глибинний народ", який перебуває в самообмані, у світле майбутнє, а приводили невідворотно в болото.



Путін може завести свій народ тільки у болото / Фото Getty Images

Закінчується це ведунство зазвичай руками і ногами в труні та виттям на цвинтарі. Або випрошуванням милостині у переході метро людьми без кінцівок.

Це така древня російська народна забава: ходіння граблями по колу. Туди Путін і веде.

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