Кухонный шкаф из Бородянки станет экспонатом в Национальном музее Революции Достоинства

Кухонный шкафчик, на котором стоит керамический петушок, стал символом несокрушимости украинцев. Ведь он устоял, несмотря на то, что жилой дом в Бородянке был фактически превращен оккупантами в руины.

Уникальный шкафчик из Бородянки передали в музейный фонд Украины, отныне он – достояние Национального музея Революции Достоинства. Специалисты сохранили и все его содержимое.

К теме "Варила картошку, носила воду": в Бородянке женщина помогла выжить заточенным в завалах людям

Керамического петушка тоже передали музейщикам

Вместе со шкафом передали музейщикам и декоративного керамического петушка. Фигурка выстояла, несмотря на падение вражеской авиабомбы.

Внутри шкафчика – фарфоровая посуда, баночки для специй, традиционные сувениры. Этот кухонный интерьер стал известен во всем мире благодаря фото Елизаветы Серватинской.

Фото петушка со шкафчиком, уцелевшим со всей утварью, на останках многоэтажки стало иллюстрацией самой распространенной сегодня переклички среди украинцев: "Ты как? – Держусь…",

– говорят в Музее Революции Достоинства.

Здание, в котором расположена квартира со шкафчиком, было в аварийном состоянии и могло в любой момент рухнуть. 14 апреля теперь музейный экспонат был снят с разрешения владелицы Надежды Сватко. Чтобы сохранить идентичность собранного шкафчика, место подробно сняли с дронов.

Это первая экспедиция, которую провел Штаб спасения в сборе истории войны России против Украины. В Штаб входят музейщики, культурные деятели, активисты и военные.

Смотрите, как демонтировали шкафчик / Фото Музея Революции Достоинства:

Смотрите видео: как выглядит Бородянка после оккупантов