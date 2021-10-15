После публикации изображения с заголовком "13 из 226 известных кукол Сороса в парламенте ЕС" на Яншу посыпалась волна критики. Впоследствии евродепутат удалил твит.
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Яншу массово раскритиковали
Пользователи обвинили политика в распространении языка ненависти, поскольку ряд людей на картинке уже не депутаты Европарламента, а один – умер еще в апреле. Обвинили Яншу и в антисемитизме и распространении теорий заговора.
Янша распространил изображение с "куклами Сороса" / Фото из твитера @pufpufpafpaf
Евродепутат Костас Арванитис назвал оппонента трусом, поскольку тот не пришел на встречу с депутатами рабочей группы по вопросам демократии, верховенства права и основных прав. Он добавил, что Янша боится столкнуться с вопросами относительно обвинений в коррупции, вмешательстве в судебную систему и попытках манипулировать прессой.
Председатель Европарламента Давид Сассоли отреагировал на действия премьера Словении. Он призвал его прекратить провокации против депутатов, поскольку нападения на них являются "нападениями и на европейцев".
"Конструктивное сотрудничество с ротационным председателем совета может базироваться только на взаимном доверии и уважении", – заявил Сассоли.
Кто такой Джордж Сорос?Джордж Сорос (Шварц) – американский финансист венгерско-еврейского происхождения. Известный меценат и филантроп. Основал Фонд Открытого общества, который действует в 31 стране Европы, в том числе и в Украине. Известен последовательной критикой России и ее авторитарно-бюрократической политической модели.
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