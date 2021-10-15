Після публікації зображення із заголовком "13 із 226 відомих ляльок Сороса в парламенті ЄС" на Яншу посипалась хвиля критики. Згодом євродепутат видалив твіт.
Цікаво Крипторинок перетнув позначку у 2 трильйони доларів: чи інвестує у біткойн Джордж Сорос
Яншу масово розкритикували
Користувачі звинуватили політика в поширенні мови ненависті, оскільки низка людей на зображенні вже не депутати Європарламенту, а один – помер ще в квітні. Звинуватили Яншу і в антисемітизмі та поширенні теорій змови.
Янша поширив зображення з "ляльками Сороса" / Фото з твітера @pufpufpafpaf
Євродепутат Костас Арванітіс назвав опонента боягузом, оскільки той не прийшов на зустріч з депутатами робочої групи з питань демократії, верховенства права та основних прав. Він додав, що Янша боїться зіткнутися з питаннями щодо звинувачень у корупції, втручанні в судову систему та спробах маніпулювати пресою.
Голова Європарламенту Давид Сассолі відреагував на дії прем'єра Словенії. Він закликав його припинити провокації проти депутатів, оскільки напади на них є "нападами і на європейців".
"Конструктивна співпраця з ротаційним головою Ради може базуватися лише на взаємній довірі та повазі", – заявив Сассолі.
Хто такий Джордж Сорос?Джордж Сорос (Шварц) – американський фінансист угорсько-єврейського походження. Відомий меценат і філантроп. Заснував Фонд Відкритого Суспільства, який діє у 31 країні Європи, зокрема й в Україні. Відомий послідовною критикою Росії та її авторитарно-бюрократичної політичної моделі.
Європарламент: останні новини
- Польща може вийти з Євросоюзу через тиск та загрозу санкцій з боку єврокомісій. Громадяни Польщі вийшли на масові акції підтримки членства у ЄС.
- Євродепутати 7 жовтня схвалили важливу резолюцію щодо Білорусі. Вони містить вимоги до країн ЄС посилити санкції проти режиму Лукашенка.
- Європейські консерватори вимагають звільнити Міхеіла Саакашвілі в Грузії. Вони переконані, що справа щодо грузинського президента у 2004 – 2013 роках є політичною.