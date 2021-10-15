Після публікації зображення із заголовком "13 із 226 відомих ляльок Сороса в парламенті ЄС" на Яншу посипалась хвиля критики. Згодом євродепутат видалив твіт.

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Яншу масово розкритикували

Користувачі звинуватили політика в поширенні мови ненависті, оскільки низка людей на зображенні вже не депутати Європарламенту, а один – помер ще в квітні. Звинуватили Яншу і в антисемітизмі та поширенні теорій змови.



Янша поширив зображення з "ляльками Сороса" / Фото з твітера @pufpufpafpaf

Євродепутат Костас Арванітіс назвав опонента боягузом, оскільки той не прийшов на зустріч з депутатами робочої групи з питань демократії, верховенства права та основних прав. Він додав, що Янша боїться зіткнутися з питаннями щодо звинувачень у корупції, втручанні в судову систему та спробах маніпулювати пресою.

Довідка. Ультраправий політик Янез Янша відомий частими скандалами з опонентами, поширенням хибних думок і теорій змови. Він також є прихильником проросійського прем'єра Угорщини Віктора Орбана, хоча словенська Демократична партія перебуває в союзі із Християнсько-демократичним союзом Німеччини у парламенті Європи.

Голова Європарламенту Давид Сассолі відреагував на дії прем'єра Словенії. Він закликав його припинити провокації проти депутатів, оскільки напади на них є "нападами і на європейців".

"Конструктивна співпраця з ротаційним головою Ради може базуватися лише на взаємній довірі та повазі", – заявив Сассолі.

Хто такий Джордж Сорос? Джордж Сорос (Шварц) – американський фінансист угорсько-єврейського походження. Відомий меценат і філантроп. Заснував Фонд Відкритого Суспільства, який діє у 31 країні Європи, зокрема й в Україні. Відомий послідовною критикою Росії та її авторитарно-бюрократичної політичної моделі.

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