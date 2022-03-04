Кульбакинский аэродром под Николаевом находится под контролем украинских военных
Источник:"Суспільне Миколаїв"
Российские захватчики продолжают обстреливать украинские города. Несмотря на все их попытки, Кульбакинский аэродром под Николаевом находится под контролем ВСУ.
Бойцы ВСУ героически борются с захватчиками. Только через неделю после нападения России на Украину ликвидировали более 9 тысяч оккупантов.
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Украинские бойцы контролируют Кульбакинский аэродром
Пресс-офицер авиабригады Алексей Гаркуша подтвердил, что по состоянию на 19:20 Кульбакинский аэродром находится под контролем украинских военных.
Часть инфраструктуры повреждена. Самолеты ушли на запасные аэродромы еще до первого удара и работают оттуда,
– добавил Гаркуша.
Сейчас Кульбакино обороняют силы наземного персонала бригады, а также другие части ВСУ.
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