Кульбакинский аэродром под Николаевом находится под контролем украинских военных

Российские захватчики продолжают обстреливать украинские города. Несмотря на все их попытки, Кульбакинский аэродром под Николаевом находится под контролем ВСУ.

Бойцы ВСУ героически борются с захватчиками. Только через неделю после нападения России на Украину ликвидировали более 9 тысяч оккупантов.

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Украинские бойцы контролируют Кульбакинский аэродром

Пресс-офицер авиабригады Алексей Гаркуша подтвердил, что по состоянию на 19:20 Кульбакинский аэродром находится под контролем украинских военных.

Часть инфраструктуры повреждена. Самолеты ушли на запасные аэродромы еще до первого удара и работают оттуда,

– добавил Гаркуша.

Сейчас Кульбакино обороняют силы наземного персонала бригады, а также другие части ВСУ.

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