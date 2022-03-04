Варто прочитати Війна Росії проти України: спростовуємо фейки окупантів – оновлено
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Російські загарбники продовжують обстрілювати українські міста. Попри усі їхні намагання, Кульбакінський аеродром під Миколаєвом перебуває під контролем ЗСУ.
Варто прочитати Війна Росії проти України: спростовуємо фейки окупантів – оновлено
Доповнюємо новину
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