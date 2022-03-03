Як передає Генштаб ЗСУ у фейсбуку, щодня військо Росії продовжує зазнавати непоправних втрат. Так, до лав "двохсотих" записалися уже майже 9 тисяч окупантів.
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Наші військові знешкодили майже 9 тисяч окупантів
За перший тиждень війни Росії проти України нашим військовим вдалося "наповнити" одну п'яту тих чорних пакетів, які перед закупила країна-агресорка перед вторгненням.
Крім того, наші військові безпощадно знищують ворожу техніку. Мовиться про:
- Танки – 217 одиниць,
- ББМ – 900 одиниць,
- Артилерійські системи – 90 одиниць,
- РСЗВ – 42 одиниці,
- Засоби ППО – 11 одиниць,
- Літаки – 30 одиниць (інформація уточнюється),
- Гелікоптери – 31 одиниця (інформація уточнюється),
- Автомобільна техніка – 374 одиниці,
- Легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
- Цистерни з паливом – 60 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 одиниці.
У Генштабі наголошують, що через постійні бої назвати точну кількість втрат як серед окупантів, так і їхньої техніки – неможливо. Але ті цифри, які нам уже озвучили, вкотре доводять, що скоро військові не матимуть ані чим воювати на місцях.
Раніше міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що знищеної окупантом техніки могло б вистачити на те, щоб забезпечити кілька армій.
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