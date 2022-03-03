Як передає Генштаб ЗСУ у фейсбуку, щодня військо Росії продовжує зазнавати непоправних втрат. Так, до лав "двохсотих" записалися уже майже 9 тисяч окупантів.

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Наші військові знешкодили майже 9 тисяч окупантів

За перший тиждень війни Росії проти України нашим військовим вдалося "наповнити" одну п'яту тих чорних пакетів, які перед закупила країна-агресорка перед вторгненням.

Крім того, наші військові безпощадно знищують ворожу техніку. Мовиться про:

Танки – 217 одиниць,

ББМ – 900 одиниць,

Артилерійські системи – 90 одиниць,

РСЗВ – 42 одиниці,

Засоби ППО – 11 одиниць,

Літаки – 30 одиниць (інформація уточнюється),

Гелікоптери – 31 одиниця (інформація уточнюється),

Автомобільна техніка – 374 одиниці,

Легкі швидкісні катери – 2 одиниці,

Цистерни з паливом – 60 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 одиниці.

У Генштабі наголошують, що через постійні бої назвати точну кількість втрат як серед окупантів, так і їхньої техніки – неможливо. Але ті цифри, які нам уже озвучили, вкотре доводять, що скоро військові не матимуть ані чим воювати на місцях.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що знищеної окупантом техніки могло б вистачити на те, щоб забезпечити кілька армій.

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