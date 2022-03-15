Кулеба с Бербок обсудили закрытие лазеек для уклонения России от санкций

Мир продолжает наказывать Россию экономическими санкциями. Во вторник, 15 марта, ЕС утвердил четвертый пакет санкций.

За поддержку нового раунда жестких санкций министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил свою немецкую коллегу Анналену Бербок, с которой имел телефонный разговор.

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Давление должно расти, пока Москва не прекратит агрессию и не отойдет от Украины,

– настоял Кулеба.

Министр также подчеркнул, что Украина и ее международные партнеры скоординировали шаги, чтобы закрыть все лазейки для уклонения от санкций.

Новые санкции ЕС против агрессора

полный запрет каких-либо операций с некоторыми российскими государственными предприятиями в различных отраслях;

запрет импорта стальных материалов;

отказ от инвестиций в российский энергетический сектор;

запрет экспортировать в Россию предметы роскоши (в частности, речь идет о дорогих автомобилях);

запрет предоставления любым российским лицам или компаниям услуг, относящимся к кредитным рейтингам;

расширение списка персональных санкций.

Не только Европейский Союз сегодня прибег к новому давлению. Новые санкции также ввели США, Канада и Великобритания. Продолжают покидать российский рынок и частные компании.

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