Кулеба и Блинкен провели разговор: о чем договорились

Украина продолжает заручаться мировой поддержкой в борьбе с Россией. В частности, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба снова поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В разговоре они в очередной раз обсудили необходимость привлечения страны-агрессора к ответственности за ее преступления. В частности, говорили и о дальнейшей поддержке Украины.

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Кулеба: Согласились, что должно быть сделано больше

Министр иностранных дел Украины не раскрыл все детали разговора и не сказал, в каких именно новых направлениях будет продолжаться поддержка. Только отметил, что поддержку "согласовали".

В разговоре с Энтони Блинкеном мы согласовали дальнейшую поддержку Украины. Мы оба согласились с тем, что должно быть сделано больше,

– рассказал он.

Собственно, "больше", по словам Кулебы, предстоит сделать в вопросе полного прекращения российской агрессии. В целом глава украинского МИД поблагодарил США за оказанную поддержку украинцев. "Украина победит", – уверенно напомнил он.

Заметим, что 10 марта также обсуждали, как можно остановить российского диктатора. Тогда они согласовали дальнейшую безопасность и гуманитарную помощь Украине.

Кулеба же во время прошлой встречи еще поблагодарил новый пакет жестких санкций против России. Он сказал, что давление должно расти, если государство-агрессор не прекратит свои преступления.

Напомним – что Кулеба рассказывал о встрече с главой российского МИД: смотрите видео