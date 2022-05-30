Соответствующую информацию 29 мая сообщил Министр иностранных дел Украины. Также разговор прокомментировал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррель.

Заметьте "Проблема не только с нефтяным эмбарго": послы ЕС снова не смогли согласовать шестой пакет санкций

Кулеба проговорил с ЕС 6 пакет санкций против России

Дмитрий Кулеба объяснил, что поговорил с Жозепом Боррелем по поводу 6 пакета санкции Евросоюза против Кремля.

Глава МИД Украины пояснил, что благодарен за готовность Борреля к дальнейшей мобилизации военной помощи для Украины.

Обсуждали сложности согласования 6 пакета санкций ЕС. Необходимо как можно скорее утвердить, включая нефтяное эмбарго,
– заверил Кулеба.

Добавил также, что продовольственная безопасность остается в общем фокусе ЕС и Украины.

Боррель заверил в срочном продвижении санкций против России

Комментируя разговор с Дмитрием Кулебой, Жозеп Боррель объяснил , что ЕС продолжает способствовать оказанию военной помощи.

Договорились о срочном продвижении санкций. С лидерами мы рассмотрим, как поддержать экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины и влияние российской агрессии на глобальную продовольственную безопасность.
– заверил Боррель.

В частности, известно, что 29 мая послы ЕС не согласовали шестой пакет санкций против России. В частности, редактор радио "Свободная Европа" и издание "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Юзвяк сообщил, что:

  • проблемным является не только вопрос нефтяного эмбарго и попытка непосредственно Венгрии блокировать решение о запрете импорта российского энергоресурса;
  • дискуссии возникли также со стороны нескольких представителей стран блока, желающих разрешать россиянам покупать недвижимость в Евросоюзе.

Следующий раз 6 пакет санкций политики должны быть оговорены уже 30 мая.

Коротко о 6 пакетах санкций

Читайте на "Цензор.НЕТ" - советник главы МВД Виктор Андрусив объяснил, что в отношении 6 пакета санкций в отношении России Венгрию дожали: смотрите видео