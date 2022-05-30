Відповідну інформацію 29 травня повідомив міністр закордонних справ України. Також розмову прокоментував верховний представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Боррель.

Зауважте "Проблема не лише з нафтовим ембарго": посли ЄС знову не змогли погодити шостий пакет санкцій

Кулеба проговорив з ЄС 6 пакет санкцій проти Росії

Дмитро Кулеба пояснив, що поговорив з Жозепом Боррелем щодо 6 пакету санкції Євросоюзу проти Кремля.

Очільник МЗС України пояснив, що вдячний за готовність Борреля до подальшої мобілізації військової допомоги для України.

Обговорювали складності узгодження 6 пакету санкцій ЄС. Необхідно якнайшвидше затвердити, включаючи нафтове ембарго,

– запевнив Кулеба.

Додав також, що продовольча безпека залишається в спільному фокусі ЄС та України.

Боррель запевнив у терміновому просуванні санкцій проти Росії

Коментуючи розмову з Дмитром Кулебою, Жозеп Боррель пояснив, що ЄС продовжує сприяти наданню військової допомоги.

Домовилися про термінове просування санкцій. З лідерами ми розглянемо, як підтримати експорт сільськогосподарської продукції з України та вплив російської агресії на глобальну продовольчу безпеку,

– запевнив Боррель.

Зокрема відомо, що 29 травня посли ЄС не погодили шостий пакет санкцій проти Росії. Зокрема редактор радіо "Вільна Європа" та видання "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Юзвяк повідомив, що:

проблемним є не лише питання нафтового ембарго та намагання безпосередньо Угорщини блокувати рішення про заборону імпорту російського енергоресурсу;

дискусії виникли також з боку декількох представників країн блоку, які хочуть дозволяти росіянам купувати нерухомість у Євросоюзі.

Наступний раз 6 пакет санкцій політики мають оговорити вже 30 травня.

Коротко про 6 пакет санкцій

Євросоюз розробив шостий пакет санкцій проти Росії. Серед інших обмежень, він включає також ембарго на постачання газу з Росії у країни Європи. Зокрема це вдарить по економіці Росії, адже країна-агресор не отримуватиме в бюджет багато коштів.

Зокрема ЗМІ писали, що тільки за перші два місяці війни Росія заробила 62 мільярди доларів від продажу газу, нафти та вугілля. Причому більшість грошей відправили країни Євросоюзу.

За даними преси, тільки за 2021 рік Москва отримала від ЄС 140 мільярдів євро, тобто по 12 мільярдів євро за місяць.

27 травня в заступник глави Офісі Президента Ігор Жовква розповів, що без рішення про ембарго російської нафти 6-й пакет санкцій буде не потрібний. Зокрема відомо, що процес блокує проросійська влада Угорщини.

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