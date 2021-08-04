Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон, чтобы подготовить визит Зеленского

Глава МИД Дмитрий Кулеба и председатель ОП Андрей Ермак прибыли в США для подготовки предстоящего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. В рамках подготовки украинские чиновники встретятся с госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими американскими чиновниками.

Президент Украины Владимир Зеленский станет вторым после Ангелы Меркель европейским лидером, который посетит Белый дом по приглашению президента США Джо Байдена.

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Для чего Кулеба и Ермак прибыли в США

Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак встретятся с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, некоторыми американскими сенаторами и аналитиками.

У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства,

– уверяет Кулеба.

Кроме того, глава МИД убежден, что Владимир Зеленский приедет в Вашингтон с сильной позицией, ведь за неделю до этого состоится саммит Крымской платформы. По словам Кулебы, этот саммит является самым масштабным международным событием в истории независимой Украины.

Сколько продлится визит Ермака и Кулебы в Вашингтон, чиновники не уточнили. Но визит президента Украины в США запланирован на 30 августа 2021 года.

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