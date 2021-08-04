Кулеба и Ермак прибыли в Вашингтон, чтобы подготовить визит Зеленского
Источник:фейсбук Дмитрия Кулебы
Глава МИД Дмитрий Кулеба и председатель ОП Андрей Ермак прибыли в США для подготовки предстоящего визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. В рамках подготовки украинские чиновники встретятся с госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими американскими чиновниками.
Президент Украины Владимир Зеленский станет вторым после Ангелы Меркель европейским лидером, который посетит Белый дом по приглашению президента США Джо Байдена.
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Для чего Кулеба и Ермак прибыли в США
Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак встретятся с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, некоторыми американскими сенаторами и аналитиками.
У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких "повышенных тонов" или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства,
– уверяет Кулеба.
Кроме того, глава МИД убежден, что Владимир Зеленский приедет в Вашингтон с сильной позицией, ведь за неделю до этого состоится саммит Крымской платформы. По словам Кулебы, этот саммит является самым масштабным международным событием в истории независимой Украины.
Сколько продлится визит Ермака и Кулебы в Вашингтон, чиновники не уточнили. Но визит президента Украины в США запланирован на 30 августа 2021 года.
Встреча Зеленского и Байдена: главное
- Во время телефонного разговора президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Белый дом. Предварительно сообщали, что визит украинского президента состоится в конце июля 2021 года.
- Однако визит Зеленского в США перенесли на 30 августа 2021 года. Некоторые конгрессмены США просили еще раз перенести визит, поскольку они готовы встретиться с Зеленским, но в конце августа они будут на каникулах.
- Во время встречи в Белом доме президенты обсудят ряд важных вопросов, в частности стратегическое партнерство между странами, "Северный поток-2", ситуацию на Донбассе и противодействие российской агрессии.