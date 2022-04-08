Кулеба с главой МИД Норвегии обсудил, как положить конец российской агрессии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел встречу с коллегой из МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт. Стороны обсудили прекращение российско-украинской войны.

Российские военные преступники должны быть привлечены к ответственности

О встрече с главой МИД Норвегии министр Кулеба сообщил в своем твиттере. Он заявил, что обсудил с Хюитфельдт события на фронте и прекращение войны.

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Кулеба отметил необходимость активизации гуманитарных коридоров. Также украинский министр заявил, что российские военные преступники должны быть привлечены к ответственности.

Моя норвежская коллега Анникен Хюитфельдт и я обсудили текущие события на фронте и пути прекращения варварской агрессии России. Необходимо активизировать гуманитарную помощь, чтобы облегчить человеческие страдания. Российские военные преступники должны и будут привлечены к ответственности,

– говорится в сообщении Кулебы.

Отметим, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправился в Брюссель, где принял участие в заседании министров иностранных дел НАТО. Он заявляет, что его повестка дня простая – это оружие.

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