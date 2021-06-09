О готовности к разговору с Лавровым Кулеба сообщил во время пресс-конференции в Берлине.

Читайте также Мы пытаемся собрать нормандский формат, – Кулеба заявил, что Лавров избегает встречи

Кулеба готов к разговору с Лавровым

Я заверил Хайко (главу МИД Германии – 24 канал) в том, что я готов к предметному разговору с Лавровым в нормандском формате как по вопросам безопасности, так и по политическим вопросам урегулирования,

– заявил глава МИД Украины.

Кулеба также отметил, что Украина хочет определить алгоритм процесса урегулирования конфликта на Донбассе. "Мы хотим четко понимать, какая будет последовательность шагов в процессе урегулирования", – объяснил министр. И добавил, что следует понять, какие будут шаги России, если Украина будет делать свои.

Нормандский формат: последние новости