Кулеба подсказал ЕС и G7, как аргументировать запрет выдавать туристические визы россиянам

Украина призывает ЕС упразднить выдачу шенгенских виз для россиян. Наши дипломаты даже готовы помочь Евросоюзу с аргументацией решения.

Страны ЕС начали выступать за то, чтобы запретить выдачу шенгенских виз гражданам страны-оккупанта. Впрочем, это должно быть коллективное решение, ведь выдача виз хоть одной страной откроет россиянам дверь во всю Европу.

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Кулеба помог ЕС и G7 с обоснованием запрета

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба напомнил Евросоюзу и "большой семерке", что Всемирная туристическая организация ООН прекратила членство россии, ведь "туризм – это опора миру и международной дружбе".

Действия россии неоправданны и противоречат этим принципам. Это вполне применимо для запрета ЕС и стран "большой семерки" на выдачу виз россиянам,

– отметил Кулеба.

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Во временно оккупированной Попасной раздался очень мощный "хлопок". У русских оккупантов из-за этого события началась большая паника. Есть информация, что в эпицентре происшествия были "вагнеровцы".

Враг пытается бросать большие силы на штурм Песков и Красногоровки. Удачи враг не имеет, после новых потерь ему приходится отходить.

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