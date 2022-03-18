Кулеба назвал два главных рычага в переговорном процессе с российскими захватчиками

Украине приходится вести войну против России как в военном плане, так и на дипломатическом поле. За второе отвечает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он рассказал, как здесь удается наносить прицельные удары против россиян.

Работа на дипломатическом фронте – это санкции против России и россиян, в т.ч. И с каждым новым введением санкций россиянам становится все более неудобно, как бы они ни пытались говорить об обратном.

"Санкции работают. В России сейчас две головные боли. Первая – это влияние санкций. Вторая – это провал их военной операции и потери, которые они несут в Украине. Это наши два главных рычага, в том числе в переговорном процессе", – рассказал Дмитрий Кулеба.

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По его словам, сейчас идет процесс разрушения российской экономики.

"Россияне всеми силами будут пытаться эти санкции снять в любом формате, потому что понимают долгосрочные последствия", – отметил министр.

Дипломат также отметил, что россияне на личном примере ощутили еще один эффект от того, что они начали войну против Украины.

"Есть еще самая большая санкция, которую россияне начали испытывать в мире, от миллиардера до простого туриста – это пренебрежение и ненависть к россиянам. Они от этого реально страдают. Буквально сегодня мне рассказывали историю людей, достаточно богатых, которые в дорогой гостинице во Франции столкнулись с таким отношением к себе, что такого унижения они в жизни не переживали. И это отношение было только потому, что они россияне", – рассказал Дмитрий Кулеба.

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