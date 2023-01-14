В частности мощный воздушный щит над Украиной и помощь в восстановлении нашей энергосистемы. Об этом в интервью чешскому изданию рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет 24 Канал.

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"От этого зависит жизнь и здоровье мирных украинцев"

Министр иностранных дел подчеркнул, что нам нужен воздушный щит, который будет противостоять российскому террору и надежно защитит украинское небо и инфраструктуру для жизни людей. Поэтому наше государство призывает международных партнеров продолжать усиление противовоздушной обороны, чтобы сделать российские ракетные удары полностью неэффективными.

Также Украина нуждается в большей энергетической мощности и помощи в восстановлении энергосистемы.

От этого зависит жизнь и здоровье мирных украинцев, в том числе детей, ежедневно становящихся объектами обстрелов российских ракет, иранских беспилотников и других средств террора,

– подчеркнул Кулеба.

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