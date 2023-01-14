Зокрема, потужний повітряний щит над Україною та допомога у відновленні нашої енергосистеми. Про це в інтерв'ю чеському виданню розповів очільник МЗС Дмитро Кулеба, пише 24 Канал.

Читайте також Ми віддаємо вам те, що захищає нас, – Ходжес про перспективи Patriot для України

"Від цього залежить життя та здоров'я мирних українців"

Міністр закордонних справ наголосив, що нам потрібен повітряний щит, який протистоятиме російському терору та надійно захистить українське небо та інфраструктуру для життя людей. Тож наша держава закликає міжнародних партнерів продовжувати посилення протиповітряної оборони, аби зробити російські ракетні удари повністю неефективними.

Також Україна потребує більше енергетичних потужностей та допомоги у відновленні енергосистеми.

Від цього залежить життя та здоров'я мирних українців, у тому числі дітей, які щоденно стають об'єктами обстрілів російських ракет, іранських безпілотників та інших засобів терору,

– підкреслив Кулеба.

Україна отримає ППО Patriot: останні новини