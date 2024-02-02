Орбан возмутился тем, что глава МИД Украины назвал его "провенгерским"

Виктор Орбан недоволен заявлением главы украинского МИДа. Наш министр назвал его "провенгерским" политиком.

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана провенгерским политиком. Он выразил недовольство из-за этого.

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Венгрия "не претендует на одобрение"

Орбан возмутился и отметил, что его совсем не волнует "мнение украинской власти". Он также сказал, что Венгрия суверенное государство, которое не требует никакого одобрения.

Он отметил, что "соседям-славянам" не нужно объяснять, кем являются венгры, и говорить о тысячелетнем венгерском государстве.

Мы сами это решим. Возможно, они имели в виду это как дружеский жест, но страна, которая себя уважает, не может такого сказать, а если скажут, то не удивляйтесь, мы это пропустим мимо ушей,

– добавил Орбан.

Дмитрий Кулеба в своем же интервью подчеркивал, что Орбан и Сийярто – не пророссийские, а провенгерские политики.

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