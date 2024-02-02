Орбан возмутился тем, что глава МИД Украины назвал его "провенгерским"
Источник:Телекс
Виктор Орбан недоволен заявлением главы украинского МИДа. Наш министр назвал его "провенгерским" политиком.
Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана провенгерским политиком. Он выразил недовольство из-за этого.
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Венгрия "не претендует на одобрение"
Орбан возмутился и отметил, что его совсем не волнует "мнение украинской власти". Он также сказал, что Венгрия суверенное государство, которое не требует никакого одобрения.
Он отметил, что "соседям-славянам" не нужно объяснять, кем являются венгры, и говорить о тысячелетнем венгерском государстве.
Мы сами это решим. Возможно, они имели в виду это как дружеский жест, но страна, которая себя уважает, не может такого сказать, а если скажут, то не удивляйтесь, мы это пропустим мимо ушей,
– добавил Орбан.
Дмитрий Кулеба в своем же интервью подчеркивал, что Орбан и Сийярто – не пророссийские, а провенгерские политики.
Орбан возмутил заявлением об Украине в ЕС
- За день до решающего саммита европейских лидеров в Брюсселе премьер-министр Венгрии высказался относительно членства нашего государства в Евросоюзе. Венгерский глава правительства цинично предлагает предоставить все, кроме членства.
- Он выразил мнение, что 26 стран-членов делают ошибку.
- Премьер Венгрии утверждает, что открытие пути Украины к вступлению подорвет доверие к блоку, поэтому необходимо снять членство с повестки дня. Он уверяет, что Венгрия будет продолжать настаивать на этом, поэтому этот вопрос не стоит серьезной дискуссии.