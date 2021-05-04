Членство Украины в НАТО – это прежде всего вопрос времени. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, логика о том, что после присоединения к НАТО, Россия станет еще агрессивнее – ложная.

Об этом Кулеба рассказал в интервью. Такое мнение – о росте угрозы – подыгрывает интересам Москвы.

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Надо прекратить дискуссии в таком формате

Надо выбраться из этой логики. Нужно прекратить дискуссии на тему ПДЧ и НАТО в таком формате, поэтому, если мы будем руководствоваться логикой "а давайте не раздражать Россию", тогда нам надо просто сесть, сложить руки, опустить голову и подставить шею под русский топор,

– пояснил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что объясняет это и западным партнерам. Он отмечает, что, если другие страны говорят о поддержке Киева на пути евроатлантической интеграции, то эти слова нужно подкреплять делами.

Членство в НАТО – не вопрос сегодняшнего дня

Что касается процесса, то Кулеба считает, каждый день, когда в ВСУ происходит какая-то смена, приближает Украину к Североатлантическому Альянсу.

Членство в НАТО – это не вопрос сегодняшнего, завтрашнего и даже, скажем честно, послезавтрашнего дня. Это определенный процесс. Но нам всем надо иметь четкое понимание графика процесса,

– добавил министр.

Также Кулеба отметил, что в Европе есть страны, которые скептически относятся к членству Украины в НАТО и ЕС. Однако их уже стало значительно меньше, чем раньше.

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Что говорили в России о вступлении Украины в НАТО

Отметим, что ранее представительница МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО может иметь "непоправимые последствия для ее государственности". Мол, это не принесет на украинские земли мир вопреки чаяниям власти.

Обратите внимание! В Североатлантическом Альянсе отреагировали на такие упреки Москвы. Генсек Нато Йенс Столтенберг отметил, что вступление Украины в организацию – это исключительно дело Украины и никто в этот процесс вмешиваться не может.