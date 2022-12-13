Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью французскому изданию не дал прямого ответа на вопрос, нужно ли Украине на опережение бить по военным целям на территории России, но подчеркнул, что мы будем "делать для своей защиты все, что не запрещено международным правом".

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Прежде всего, мы бьем по российским позициям на оккупированных территориях Украины, и это наша первая цель. Я понимаю, что медиа всегда интересуются тем, что происходит в России – но пусть россияне сами думают, оценивают и делают выводы из того, что происходит на их территории,

– сказал министр.

Украина не уступит

Дмитрий Кулеба признал, что Россия гораздо сильнее Украины и воюет очень коварно, нанося удары с большого расстояния.

Мы ведем борьбу против врага, который намного сильнее нас, это правда. Но также и очень коварного врага, который при любом случае манипулирует реальностью и бьет по нам оттуда, где мы не можем его достать. Мы не собираемся проигрывать войну и дать им получить желаемое,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Он также подчеркнул, что Украина не будет отказываться от вступления в НАТО как возможный компромисс в переговорах для завершения войны.

И заметил, что внеблоковый статус не спас нас от противоправной аннексии Крыма и гибридной агрессии России в Донбассе.

Актуально о "хлопке" в России

Уже достаточно длительное время россияне жалуются на "хлопок" – взрывы, будь то работа хвалебного ПВО, различные случайные возгорания, пожары. Особенно частыми эти явления есть в приграничных областях.

В частности, сегодня ночью сразу несколько взрывов прозвучали в Клинцах и Климовом Брянской области.

Но взрывы все чаще случаются и в столице России. 10 декабря в Москве загорелась двухэтажная старинная усадьба Лопухиных, построенная еще в конце XVII века.

А в ночь на 9 декабря утро под Москвой началось с масштабного пожара, сопровождавшегося взрывами газовых баллонов. Случилось это в торговом центре "Мега Химки".