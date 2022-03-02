Кулеба обсудил с Британией новые санкции против России
Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании. Дипломаты обсудили новые санкции против России.
Соответствующую информацию обнародовал Дмитрий Кулеба в твиттере 2 марта. Это произошло на седьмой день войны, которую Россия начала против Украины.
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Кулеба обсудил с министром Британии санкции против России
Телефонный разговор с моим британским коллегой и другом Лиз Трасс. Скоординировали новые санкции против России за ее варварскую агрессию против Украины, а также шаги по закрытию любых лазеек и не оставление России шансов обойти текущие и будущие санкции,
– заверил Кулеба.
Кстати, многие санкции мира практически полностью отрезают Россию от цивилизации.
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