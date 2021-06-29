Ошибка Лукашенко

Министр иностранных дел заверил, что Украина будет поддерживать белорусов. Неважно сколько времени уйдет на исправление ошибок самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Актуально В ответ на санкции: Беларусь выходит из программы Евросоюза "Восточное партнерство"

Можно заявить о выходе из "Восточного партнерства", но нельзя изменить географию. Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов,

– заявил Кулеба.

Что этому предшествовало

24 июня Европейский Союз ввел новые санкции против Беларуси. Ограничения применили против калийной и нефтяной отраслей экономики, а также банковской сферы. Кроме того, ЕС запретил продавать Минску товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, а также технологии и программное обеспечение для отслеживания или перехвата интернета и телефонной связи.

В ответ белорусские власти заявили о выходе из "Восточного партнерства". Кроме того, страна начала процедуру приостановки Соглашения о реадмиссии ЕС, чтобы вернуть людей, которые нелегально выехали из Беларуси в страны-члены Евросоюза.

Справка. "Восточное партнерство" – это инициатива ЕС, которая распространяется на 6 восточноевропейских соседей – Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину. Цель документа укрепление отношений между Союзом и государствами.