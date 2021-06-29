Помилка Лукашенка

Міністр закордонних справ запевнив, що Україна підтримуватиме білорусів. Неважливо скільки часу піде на виправлення помилок самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Актуально У відповідь на санкції: Білорусь виходить з програми Євросоюзу "Східне партнерство"

Можна заявити про вихід зі "Східного партнерства", але не можна змінити географію. Білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім'ї народів,

– заявив Кулеба.

Що цьому передувало

24 червня Європейський Союз ввів проти Білорусі нові санкції. Обмеження застосували проти калійної та нафтової галузей економіки, а також банківської сфери. Крім того, ЄС заборонив продавати Мінську товари подвійного призначення, що можуть бути використані у військових цілях, а також технології й програмне забезпечення для відстежування чи перехоплення інтернету й телефонного зв'язку.

У відповідь білоруська влада заявила про вихід зі "Східного партнерства". Крім того, країна почала процедуру призупинення Угоди про реадмісію ЄС, аби повернути людей, які нелегально виїхали з Білорусі в країни-члени Євросоюзу.

Довідка. "Східне партнерство" – це ініціатива ЄС, яка поширюється на 6 східноєвропейських сусідів – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. Документ має на меті зміцнення стосунків між Союзом та державами.