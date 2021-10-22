По словам Кулебы, подобное оправдание слабое. Словам Москвы больше никто не верит.

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Кулеба: Слабое оправдание

"Слабое оправдание. Якобы Путин не обещал провести встречу министров в нормандском формате, а обещал поручить рассмотреть как можно выйти на такую ​​встречу", – отметил Кулеба.

Министр добавил, что после таких заявлений россияне не понимают, почему их словам больше никто не верит.

Заметьте! Дмитрий Кулеба высказывал мнение, что встреча президентов России и Украины могла бы состояться как в рамках "нормандского формата", так и за его пределами. Однако российские чиновники только комментируют такую ​​возможность и не дают никакого ответа.

Что этому предшествовало: коротко

Владимир Путин заявил Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону о том, что в Киеве раздаются неадекватные призывы о созыве нового саммита в "нормандском формате". Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Украина не выполняет прошлые договоренности.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет сигнала из Москвы для проведения встречи глав МИД "нормандской четверки".

Пресс-секретарь Владимира Путина подтвердил, что вскоре можно ожидать встречу глав МИД. Однако процесс так и не сдвинулся.

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