По словам Кулебы, подобное оправдание слабое. Словам Москвы больше никто не верит.
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Кулеба: Слабое оправдание
"Слабое оправдание. Якобы Путин не обещал провести встречу министров в нормандском формате, а обещал поручить рассмотреть как можно выйти на такую встречу", – отметил Кулеба.
Министр добавил, что после таких заявлений россияне не понимают, почему их словам больше никто не верит.
Что этому предшествовало: коротко
- Владимир Путин заявил Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону о том, что в Киеве раздаются неадекватные призывы о созыве нового саммита в "нормандском формате". Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Украина не выполняет прошлые договоренности.
- Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет сигнала из Москвы для проведения встречи глав МИД "нормандской четверки".
- Пресс-секретарь Владимира Путина подтвердил, что вскоре можно ожидать встречу глав МИД. Однако процесс так и не сдвинулся.
"Нормандская четверка": главное
- "Нормандская четверка", то есть главы Украины, России, Германии и Франции, в последний раз встречались в Париже в декабре 2019 года.
- Следующая встреча должна была состояться в 2020 году, однако ее не организовали из-за пандемии. С тех пор Кремль блокирует любые намеки на возможный саммит.
- Периодически проводят онлайн-переговоры на уровне советников, однако без особых результатов.