Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Украина не выполняет прошлые договоренности.
К теме Плевок в лицо Франции и Германии, – Кулеба о заявлении Лаврова по нормандской встрече
Путин против созыва саммита
Лавров подчеркнул, что Путина убеждали как можно быстрее провести саммит. Произошло это во время телефонного разговора лидеров России, Германии и Франции.
Если Кулеба говорит, что Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел, это уже искажения. Он обещал лишь поручить посмотреть, как можно выйти на результативную встречу глав внешнеполитических ведомств,
– отметил министр иностранных дел страны-агрессора.
Что именно заявляли в Украине?Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 октября 2021 года заявил, что Киев ждет сигнала с Москвы для проведения встречи глав МИД "нормандской четверки". Также он выразил мнение, что встреча президентов России и Украины могла бы произойти как в рамках "нормандского формата", так и за его пределами. По его словам, российские чиновники только комментируют такую возможность, но не дают никакого ответа.
Что этому предшествовало: коротко
- Лавров накануне заявлял, что якобы кто-то из Офиса Президента сказал, что Путин готов к встрече с Зеленским, но его окружение не советует ему этого делать. Глава российского МИД сказал, что это "поток сознания", который не хочется комментировать.
- Ангела Меркель и Эмануэль Макрон 11 октября 2021 года говорили с Владимиром Путиным. Договорились о проведении встречи руководителей МИД стран. В Елисейском дворце отметили, что это может быть уже в ближайшее время.
- Пресс-секретарь Владимира Путина подтвердил, что вскоре можно ожидать встречу глав МИД. Однако процесс так и не сдвинулся.