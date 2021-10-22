Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Украина не выполняет прошлые договоренности.

К теме Плевок в лицо Франции и Германии, – Кулеба о заявлении Лаврова по нормандской встрече

Путин против созыва саммита

Лавров подчеркнул, что Путина убеждали как можно быстрее провести саммит. Произошло это во время телефонного разговора лидеров России, Германии и Франции.

Справка. Последний саммит "нормандской четверки" состоялся в декабре 2019 года в Париже. Еще одну встречу должны были организовать в 2020 году, однако помешала пандемия коронавируса.

Если Кулеба говорит, что Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел, это уже искажения. Он обещал лишь поручить посмотреть, как можно выйти на результативную встречу глав внешнеполитических ведомств,

– отметил министр иностранных дел страны-агрессора.

Что именно заявляли в Украине? Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 октября 2021 года Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 октября 2021 года заявил , что Киев ждет сигнала с Москвы для проведения встречи глав МИД "нормандской четверки". Также он выразил мнение, что встреча президентов России и Украины могла бы произойти как в рамках "нормандского формата", так и за его пределами. По его словам, российские чиновники только комментируют такую возможность, но не дают никакого ответа.

Что этому предшествовало: коротко