Всем, кто начал шипеть,– Кулеба резко ответил России на упреки касательно формы сборной с Крымом

Дмитрий Кулеба заявил, что ему очень нравится новая форма сборной Украины. Приоритетным элементом дизайна футболок стали очертания карты Украины с территорией оккупированного Крыма.

Глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба заявил, что оскорблять наши национальные символы не позволят никому.

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Всем, кто начал на нее шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе,

– подчеркнул Кулеба.

Новая форма сборной Украины: главное