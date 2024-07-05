Заметим, что в Британии новым премьером-министром страны стал лидер лейбористов Кир Стармер. Собственно, он и сообщил, что министерство иностранных дел возглавил Дэвид Лемми.

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Кулеба впервые поговорил с новым главой МИД Великобритании

Глава МИД Украины рассказал, что имел разговор с новым государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Ламми, в ходе которого поздравил его с началом работы во главе британской дипломатии.

Я благодарен своему коллеге за подтверждение непоколебимой поддержки Украины со стороны Великобритании во всех сферах,

– отметил Кулеба.

По его словам, они обсудили следующие шаги в двусторонних отношениях, а также уделили особое внимание предстоящему саммиту НАТО в Вашингтоне.

"Государственный секретарь по иностранным делам принял мое приглашение посетить Украину с визитом", – добавил глава МИД Украины.