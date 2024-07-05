Зауважимо, що у Британії новим прем'єром-міністром країни став лідер лейбористів Кір Стармер. Власне, він і повідомив, що міністерство закордонних справ очолив Девід Леммі.

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Кулеба вперше поговорив з новим главою МЗС Британії

Очільник МЗС України розповів, що мав розмову з новопризначеним державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі, в ході якої привітав його з початком роботи на чолі британської дипломатії.

Я вдячний своєму колезі за підтвердження непохитної підтримки України з боку Великої Британії в усіх сферах,

– зазначив Кулеба.

За його словами, вони обговорили наступні кроки у двосторонніх відносинах, а також приділили особливу увагу майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні.

"Державний секретар у закордонних справах прийняв моє запрошення відвідати Україну з візитом", – додав глава МЗС України.