Зауважимо, що у Британії новим прем'єром-міністром країни став лідер лейбористів Кір Стармер. Власне, він і повідомив, що міністерство закордонних справ очолив Девід Леммі.
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Кулеба вперше поговорив з новим главою МЗС Британії
Очільник МЗС України розповів, що мав розмову з новопризначеним державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі, в ході якої привітав його з початком роботи на чолі британської дипломатії.
Я вдячний своєму колезі за підтвердження непохитної підтримки України з боку Великої Британії в усіх сферах,
– зазначив Кулеба.
За його словами, вони обговорили наступні кроки у двосторонніх відносинах, а також приділили особливу увагу майбутньому саміту НАТО у Вашингтоні.
"Державний секретар у закордонних справах прийняв моє запрошення відвідати Україну з візитом", – додав глава МЗС України.